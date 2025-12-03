Ci sono notizie che arrivano come una doccia fredda. Una di queste è senza alcun dubbio la diagnosi dell’ Aids, un virus oggi curabile, ma solo se scoperto in tempo. Invece accade troppo spesso di sottoporsi al test dopo i primi sintomi, quando il corpo è ormai sofferente e stanco. A quel punto le terapie possono non essere più sufficienti per guarire. Infatti, secondo l’ultimo rapporto del Centro Operativo Aids dell’Istituto Superiore di Sanità, nel 2024, il 59,9 per cento dei nuovi casi aveva il sistema immunitario già compromesso. L’infezione da Hiv può essere controllata con terapie combinate di due o tre farmaci antiretrovirali, ma è chiaro che uno stile di vita prudente e un’accurata prevenzione salvano più di qualunque medicina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinistra senza vergogna: usa l'Hiv per attaccare il governo