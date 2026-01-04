La Regina piange ‘Bobo’ Marcheggiani
Cattolica piange uno dei suoi volti più conosciuti, soprattutto tra chi ha il giallorosso nel cuore. Venerdì si è spento Claudio Marcheggiani, per tutti semplicemente Bobo, ultras storico del Cattolica calcio, presenza immancabile sugli spalti e in trasferta, dove per anni ha seguito la squadra in ogni angolo d’Italia, sostenendola con passione e senso di appartenenza. Figura molto nota in città, Bobo aveva 52 anni ed era conosciuto non solo per la sua fede calcistica, ma anche per la sua attività professionale: per molti anni aveva infatti gestito l’albergo di famiglia, l’ hotel Madison, diventando un punto di riferimento per tanti clienti e amici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
