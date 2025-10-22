Avellino piange Liliana Palumbo regina della ginnastica italiana
Ci ha lasciato Liliana Palumbo, regina della ginnastica italiana. Intere generazioni di atlete sono cresciute con la mitica professoressa Palumbo. La signorina Liliana, per i suoi alti meriti nella professione, nel 2004 fu insignita della Stella al Merito Sportivo CONI. Lascia l'esempio, da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
