Avellino piange Liliana Palumbo regina della ginnastica italiana

Avellinotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci ha lasciato Liliana Palumbo, regina della ginnastica italiana. Intere generazioni di atlete sono cresciute con la mitica professoressa Palumbo. La signorina Liliana, per i suoi alti meriti nella professione, nel 2004 fu insignita della Stella al Merito Sportivo CONI. Lascia l'esempio, da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

