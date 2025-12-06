La scuola come casa di pace di fronte alla crisi della convivenza interreligiosa Dalla nota pastorale CEI

Nella Nota pastorale Educare a una pace disarmata e disarmante, pubblicata dalla CEI, la scuola viene indicata come uno degli spazi decisivi per costruire un futuro fondato sulla convivenza e sulla giustizia. Un passaggio che non arriva a caso, ma si inserisce in una riflessione più ampia sulla fragilità del modello di coesistenza che l’Europa pensava di avere consolidato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

