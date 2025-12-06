La scuola come casa di pace di fronte alla crisi della convivenza interreligiosa Dalla nota pastorale CEI

Nella Nota pastorale Educare a una pace disarmata e disarmante, pubblicata dalla CEI, la scuola viene indicata come uno degli spazi decisivi per costruire un futuro fondato sulla convivenza e sulla giustizia. Un passaggio che non arriva a caso, ma si inserisce in una riflessione più ampia sulla fragilità del modello di coesistenza che l’Europa pensava di avere consolidato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altre letture consigliate

Open Day alla Scuola Pardi! Ieri si è tenuto l’open day alla scuola Pardi, durante il quale è stato presentato il nuovo progetto: attività a scuola dalle 8.00 alle 14.00 da lunedì a venerdì e il sabato a casa. Molte scuole, anche istituti superiori, stanno scegliendo - facebook.com Vai su Facebook

Primo giorno di scuola, sindaco regala bandierine della pace - Hanno regalato agli studenti oggetti che richiamano alla pace nel primo giorno di scuola, riflettendo su quanto accade nel mondo e su quanto non sia scontato avere la possibilità di frequentare scuole ... Lo riporta ansa.it

Scuola: mons. Accolla (Messina) agli studenti, “sia tempo di dialogo, giustizia e pace” - Voi studenti siete indicati come il futuro della società. Secondo agensir.it

Scuola: mons. Arnolfo (Vercelli), sia “luogo di umanità, aperta alla pace e al rispetto della vita” - “Desidero rivolgervi il mio più sincero augurio di buon anno scolastico, esortandovi, nel segno del Giubileo, alla speranza, che voi incarnate nella vostra naturale tensione verso il futuro. Da agensir.it