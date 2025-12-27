Omaggio a Morricone a San Francesco al Prato

Omaggio al maestro Ennnio Morricone all'Auditorium San Francesco al Prato. La stagione "Sanfra" prosegue a gran ritmo e dopo il successo del gospel con la sua energia e spiritualità, punta sul ricordo di uno dei più grandi e celebrati compositori italiani. Domani alle 17.30 spazio infatti all'Ensemble Le Muse, un'eccellenza tutta al femminile composta da apprezzate musiciste, già protagonista in prestigiosi eventi internazionali che a Perugia proporranno "Omaggio a Morricone - Musiche da Oscar". Sul palco, il maestro Andrea Albertini, ideatore dello spettacolo, al pianoforte e alla direzione d'orchestra, guiderà il pubblico tra note e racconti.

