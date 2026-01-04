La fuga dalla macelleria Via con mille euro di merce Rintracciato dai carabinieri

Un individuo acquista circa 1.000 euro di merce in una macelleria di Acquasanta, ma successivamente si allontana senza saldare il conto. L’episodio è stato prontamente segnalato alle forze dell’ordine, che sono riuscite a rintracciare e identificare il responsabile. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli accurati e di una gestione attenta delle transazioni commerciali.

Acquista merce alimentare per circa 1.000 euro in una macelleria di Acquasanta, ma non si presenta alla cassa e si dilegua senza pagare. La segnalazione tempestiva del misfatto da parte della titolare dell'esercizio commerciale ha permesso ai carabinieri della stazione della cittadina termale di individuare il soggetto che è stato denunciato a piede libero, proponendo anche un foglio di via obbligatorio sul territorio ascolano, tenuto anche conto che è conosciuto per precedenti dalle forze di polizia del territorio piceno. In questi giorni di festa si sono intensificati i controlli da parte degli uomini della Compagnia carabinieri di Ascoli.

