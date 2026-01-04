La Fiorentina e i tifosi devono ringraziare l’israeliano Solomon e Moise Kean i due più criticati la legge di Kolarov impera

La Fiorentina e i suoi tifosi devono riconoscere il contributo di Solomon e Moise Kean, spesso oggetto di critiche. La vittoria finale è stata possibile anche grazie all’impegno di Solomon, il nuovo acquisto israeliano, che ha saputo dimostrare il suo valore. Nonostante le difficoltà, la squadra ha saputo rimanere concentrata e ottenere il risultato desiderato, confermando l’importanza di ogni elemento nel cammino verso il successo.

Alla fine la Fiorentina l’ha spuntata. E ci è riuscita col nuovo acquisto israeliano Solomon, che in città era stato criticato e non poco. Lo avevamo scritto qui, in relazione all’appoggio politico dato al suo Paese. Appena entrato, il calciatore ex Tottenham e Villarreal ha fatto capire perché è stato scelto dalla proprietà (non scordiamo che fece impazzire la difesa italiana nel clamoroso 4-5 delle qualificazioni Mondiali ndr). Un paio di scambi con Kean e subito ci si è resi conto dell’incidenza che poteva avere su questa squadra e nello specifico su questa partita. Così da una loro iniziativa è nata la situazione che ha portato al gol dell’italiano al 92esimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

