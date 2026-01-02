Chi è Manor Solomon nuovo calciatore israeliano della Fiorentina che i suoi vecchi tifosi ripudiavano

Manor Solomon è un calciatore israeliano, recentemente ingaggiato dalla Fiorentina. Con una carriera che lo ha visto emergere in Israele e in Europa, la sua nomina ha suscitato discussioni a causa di alcuni commenti passati riguardanti Israele e Palestina. La sua presenza in squadra rappresenta un passo importante nel percorso di integrazione e rinnovamento del club, mantenendo un approccio professionale e rispettoso delle diverse sensibilità.

Tra Shakhtar, Premier e una Serie A sfiorata col Torino: Manor Solomon, a te la Fiorentina - La Fiorentina è a caccia di rinforzi per provare a risollevarsi da una situazione di classif ... gianlucadimarzio.com

Fiorentina, chi è Manor Solomon: il primo colpo di Paratici è israeliano e viene dal Tottenham - Solomon ha giocato entrambe le gare di qualificazione ai Mondiali 2026 contro l'Italia, con la maglia numero 10 della sua nazionale: rocambolesco 5- msn.com

Oggi visite mediche di Manor #Solomon con la #Fiorentina. Arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto a €10M #calciomercato x.com

«L’arrivo di Fabio Paratici a Firenze segnerà il suo primo colpo in viola. » La Fiorentina vuole partire subito forte e si prepara ad accogliere Manor Solomon, esterno offensivo di proprietà del Tottenham che negli ultimi mesi era in prestito al Villarreal, dove per - facebook.com facebook

