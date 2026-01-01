Fiorentina | l’israeliano Solomon in arrivo dal Tottenham Primo affare di Paratici Kean ancora assente dal Viola Park
La Fiorentina sta per ufficializzare l’arrivo di Manor Solomon dal Tottenham, in prestito. Il nuovo direttore dell’area tecnica, Fabio Paratici, sta finalizzando il primo acquisto ufficiale per la squadra, atteso al Viola Park il 5 gennaio 2026. Kean resta ancora assente dal ritiro, mentre si definiscono le ultime novità di mercato in casa viola.
Il nuovo direttore dell'area tecnica della Fiorentina, Fabio Paratici, atteso al Viola Park lunedì 5 gennaio 2026, avrebbe quasi concluso il prestito dell'esterno d'attacco israeliano, Manor Solomon, dal Tottenham, club dal quale si sta staccando, alla società viola L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Calciomercato Fiorentina, ecco il primo colpo di mercato di Paratici: arriva l’ufficialità di Romano! Fatta per l’arrivo in viola di Manor Solomon dal Tottenham. I dettagli
Leggi anche: Fiorentina, ritiro con vista Cremonese. Arriva l’israeliano Solomon dal Tottenham. Le parole di Ferrari
Fiorentina: l’israeliano Solomon in arrivo dal Tottenham. Primo affare di Paratici. Kean ancora assente dal Viola Park - Il nuovo direttore dell'area tecnica della Fiorentina, Fabio Paratici, atteso al Viola Park lunedì 5 gennaio 2026, avrebbe quasi concluso il prestito dell'esterno d'attacco israeliano, Manor Solomon, ... firenzepost.it
Solomon primo acquisto della Fiorentina, chiusura a un passo: i dettagli - L'era Paratici si aprirà con l'arrivo del 26enne esterno israeliano, di proprietà dal Tottenham ma reduce dal prestito al Villarreal: la formula dell'operazione ... msn.com
Fiorentina, in arrivo Solomon dal Tottenham - La Fiorentina ha definito un accordo con il Tottenham per l'arrivo di Manor Solomon, che ha trascorso gli ultimi mesi al Villarreal ... gianlucadimarzio.com
Fiorentina, ritiro con vista Cremonese. Arriva l’israeliano Solomon dal Tottenham. Le parole di Ferrari x.com
Fiorentina, il primo colpo di Paratici è l'israeliano Manor Solomon: i dettagli - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.