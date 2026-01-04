La fine di Maduro e i timori di chi resta a Caracas
La fine di Maduro segna un momento di grande incertezza per il Venezuela, con crescenti timori tra la popolazione di Caracas. Le tensioni politiche e le minacce del governo continuano a alimentare preoccupazioni sulla stabilità del paese e sulla sicurezza dei civili. In un contesto di instabilità, la situazione resta da monitorare con attenzione, poiché le conseguenze di questo cambiamento potrebbero avere ripercussioni profonde sulla vita quotidiana dei cittadini.
“Siamo preoccupati per il Venezuela. Il governo ha sempre minacciato i civili, e questo attacco non rimarrà senza una vendetta contro di noi”. Alfonso risponde al Foglio barricato nella sua. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
