Rodriguez Lopez Cabello | chi comanda a Caracas dopo la cattura di Maduro

Dopo la recente cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro, si apre un nuovo scenario politico a Caracas. Questa operazione ha segnato un momento importante per la stabilità del paese, ancora sotto l’influenza di un regime che si richiama a Hugo Chavez. Le conseguenze di questo evento potrebbero influenzare l’equilibrio di potere tra le figure di spicco come Rodriguez, Lopez e Cabello, e il futuro politico della Repubblica Bolivariana.

L’operazione che ha portato oggi alla cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro ha inflitto un duro colpo alla Repubblica Bolivariana, ma gli Stati Uniti, ad ora, non sono riusciti a provocare il collasso del regime che si ispira al predecessore di Maduro, Hugo Chavez. Sostanzialmente, infatti, la cattura di Maduro è stata accompagnata dalla resistenza di tre delle figure più apicali che lo accompagnavano nella gestione di un sistema di potere a lungo minacciato da crepe interne e sfidato da un crescente malcontento ma che dal 2013 regge il Venezuela. Ora la domanda è d’obbligo: chi comanda a Caracas? Chi guida il Venezuela dopo che un governo non riconosciuto da parte della comunità internazionale dopo le controverse elezioni del 2024, piene di brogli, sfidato negli ultimi mesi dalla pressione americana nel Mar dei Caraibi e infine attaccato sul suo territorio ha visto la caduta del suo leader? Essenzialmente sono tre le figure che stanno emergendo nel “cerchio magico” socialista venezuelano. 🔗 Leggi su It.insideover.com

