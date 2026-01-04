La Fiamma olimpica a Gradara E’ la prima volta del borgo Il sindaco | Per noi grande spot
La Fiamma olimpica delle Olimpiadi invernali di Cortina 2026 farà tappa per la prima volta a Gradara, portando con sé il messaggio di pace e unità tra i popoli. Il sindaco del borgo commenta l’evento come un importante riconoscimento e un’occasione di visibilità per il territorio, che si prepara ad accogliere questa simbolica fiaccola presso la Rocca di Paolo e Francesca.
La Fiamma olimpica delle Olimpiadi invernali di Cortina 2026, simbolo di pace e di amicizia fra i popoli, farà tappa a Gradara e alla Rocca di Paolo e Francesca. Un appuntamento di straordinaria rilevanza simbolica e sportiva, che trae origine dall’accensione del braciere sull’Olimpo nell’antica Grecia durante i giochi, che attraverserà per la prima volta il cuore di uno dei borghi nell’elenco dei più belli d’Italia domani alle 15. Il tedoforo partirà da via XVIII Novembre, sotto la Torre dell’Orologio, percorrerà le vie del centro storico fino a raggiungere la Rocca di Gradara, monumento che vanta il maggior numero di visite nelle Marche, noto ai più come il castello di Paolo e Francesca e delle loro vicende narrate da Dante Alighieri, per poi riscendere e continuare il proprio percorso lungo il territorio italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
