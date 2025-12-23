quella notte a moncioni per la prima volta il presepe vivente nel cuore del borgo

Arezzo, 23 dicembre 2025 – . Per la prima volta a Montevarchi sarà allestito il presepe vivente, una delle novità del calendario di Varchi di Natale. L’evento, intitolato “Quella notte a Moncioni”, si terrà domenica 28 dicembre, dalle 16.00 alle 19.00, nello splendido borgo del territorio comunale. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, ha coinvolto Associazione della Rievocazione Storica, Pro Loco, Artinvalle, Donne Volontarie del Valdarno e numerosi cittadini di Moncioni che hanno accolto il progetto con grande entusiasmo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

