La Fiamma Olimpica a Telese Terme un sogno che diventa realtà | il plauso del sindaco Caporaso

Il Comune di Telese Terme è orgoglioso di annunciare che mercoledì 27 dicembre 2025 la sacra fiaccola del viaggio della XXV Giochi Olimpici Invernali (Milano Cortina 2026) attraverserà il territorio della nostra città, in una tappa che vedrà Telese Terme, insieme a Benevento, uniche località del Sannio inserite nel percorso ufficiale della staffetta della fiamma. La tradizione olimpica vuole che la fiamma venga accesa in Grecia e percorra un lungo tragitto attraverso l'Italia, toccando tutte le regioni, 110 province e migliaia di chilometri. La scelta di far transitare la fiamma proprio da Telese Terme rappresenta un evento di portata mondiale e un riconoscimento d'eccellenza per la nostra comunità.

