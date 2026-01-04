La famiglia Gualtieri visita il presepe di Carpena | l' apprezzamento dei maestri artigiani

Ieri pomeriggio, la famiglia Gualtieri ha visitato il presepe meccanico di Carpena. Marco e Caterina Gualtieri, noti maestri presepisti, hanno apprezzato l’allestimento, condividendo consigli e osservazioni. La visita si è svolta in un’atmosfera di rispetto e interesse per l’arte artigianale, sottolineando l’importanza della tradizione e della cura nei dettagli che contraddistinguono questa manifestazione.

Piacevole visita ieri pomeriggio al presepe meccanico di Carpena. Marco e Caterina Gualtieri, maestri presepisti apprezzati in tutta Italia per le loro opere meccaniche, accompagnati dalla mamma, si sono intrattenuti in visita al presepe dispensando consigli e apprezzamenti sull'opera allestita a.

