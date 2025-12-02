Gualtieri il presepe è un affare di famiglia

La famiglia Gualtieri di Montiano da 60 anni allestisce presepi meccanici in Romagna. A questo traguardo stanno lavorando Caterina e Marco Gualtieri che portano avanti l’arte ereditata dal babbo Quarto, scomparso nel 2017 a 74 anni, che dedicò la sua vita a costruire presepi. Quarto Gualtieri iniziò a 12 anni con il primo presepe in casa sua per il concorso che la parrocchia di Montiano faceva fra tutti i bambini che allestivano la capanna con Gesù, Maria e Giuseppe. Poi ogni anno un presepe più grande, diventato artistico e meccanico con apertura della sua casa al pubblico nel periodo natalizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

