Il sostegno alle pmi dei maestri artigiani

Quotidiano.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL DISTRETTO ORAFO ITALIANO, e in particolare quello di Arezzo, è uno dei simboli dell’eccellenza manifatturiera del nostro Paese. Il comparto vale oltre 15 miliardi di euro e rappresenta, con Arezzo in testa, una delle colonne portanti del Made in Italy nel lusso e nella gioielleria. Per sostenere il rafforzamento competitivo sul mercato interno e sui mercati esteri delle imprese del settore, Simest mette a disposizione un’offerta integrata di strumenti che va dal supporto alla competitività delle esportazioni alla partecipazione a fiere, agli investimenti in innovazione e sostenibilità, fino agli investimenti all’estero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

