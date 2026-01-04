La benzina della Formula1 nel 2026 sarà composta da rifiuti urbani e scarti agricoli sembra Ritorno al Futuro

Dal 2026, la Formula 1 adotterà carburanti sostenibili realizzati da rifiuti urbani e scarti agricoli, segnando un cambiamento importante per il settore. Questa scelta rappresenta un passo verso pratiche più rispettose dell’ambiente, combinando innovazione tecnologica e responsabilità industriale. Un cambiamento che potrebbe influenzare non solo lo sport, ma anche il modo in cui affrontiamo la sostenibilità nel settore energetico e dei trasporti.

Nel 2026 la Formula Uno correrà con carburanti sostenibili avanzati: una rivoluzione tecnica, industriale e culturale. Si potranno utilizzare residui dell'industria della carta o del legno, scarti agricoli, rifiuti urbani, persino plastiche riciclate. Sebra un po' la DeLorean di Ritorno al Futuro. Invece saranno le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Lo spiega The Race. Valeria Loreti, Principal Scientist di Shell per il Motorsport racconta come il vero punto di rottura non sia tanto nella benzina in sé, quanto nella sua origine. «Il grande cambiamento per il 2026 è che le molecole all'interno del carburante da gara devono essere sintetizzate, prodotte o generate a partire da materie prime sostenibili avanzate.

