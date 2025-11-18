?Risorsa? scarti agricoli per salvare il territorio

Ilmattino.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i ventiquattro finalisti dell?Innovation Village Award 2025, l?azienda Eng4Life si è distinta con tre riconoscimenti legati a Risorsa, il progetto che trasforma gli scarti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

risorsa scarti agricoli per salvare il territorio

© Ilmattino.it - ?Risorsa?, scarti agricoli per salvare il territorio

Approfondisci con queste news

risorsa scarti agricoli salvare“Risorsa”, scarti agricoli per salvare il territorio - Tra i ventiquattro finalisti dell’Innovation Village Award 2025, l’azienda Eng4Life si è distinta con tre riconoscimenti legati a Risorsa, il progetto che trasforma gli ... Scrive ilmattino.it

Bio-fertilizzanti dagli scarti agricoli, progetto a Verona - "Dimitra" è il progetto dell'Università di Verona che punta alla creazione di bio- Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Risorsa Scarti Agricoli Salvare