?Risorsa? scarti agricoli per salvare il territorio
Tra i ventiquattro finalisti dell?Innovation Village Award 2025, l?azienda Eng4Life si è distinta con tre riconoscimenti legati a Risorsa, il progetto che trasforma gli scarti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Approfondisci con queste news
Un’iniziativa per imparare a trasformare gli scarti in risorsa e ottenere la riduzione del 20% sulla TARI - facebook.com Vai su Facebook
“Risorsa”, scarti agricoli per salvare il territorio - Tra i ventiquattro finalisti dell’Innovation Village Award 2025, l’azienda Eng4Life si è distinta con tre riconoscimenti legati a Risorsa, il progetto che trasforma gli ... Scrive ilmattino.it
Bio-fertilizzanti dagli scarti agricoli, progetto a Verona - "Dimitra" è il progetto dell'Università di Verona che punta alla creazione di bio- Scrive ansa.it