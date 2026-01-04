Juventus | suggestione Theo Hernandez

Da ilprimatonazionale.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sarebbe interessata a Theo Hernandez, terzino sinistro francese di 28 anni. Secondo fonti e voci di mercato, le trattative sembrerebbero in fase avanzata, aprendo uno scenario nuovo per la squadra in vista della prossima stagione. Questa possibile operazione potrebbe avere un impatto importante sulla rosa e sulla strategia di rafforzamento dei bianconeri.

Il mercato della Juventus si infiamma con una pista inattesa e clamorosa: Theo Hernandez. Il terzino sinistro francese, 28 anni e uno dei migliori nel ruolo in Europa, è finito nel mirino bianconero, con trattative che – secondo Carlo Pellegatti, storico giornalista rossonero – sarebbero già in fase avanzata. Pellegatti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus suggestione theo hernandez

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: suggestione Theo Hernandez

Leggi anche: Attacco in diretta, arriva la bastonata a Theo Hernandez

Leggi anche: Theo Hernandez verso l’Italia: pista Juve dall’Arabia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Occasione Arda Guler, così arriva in Serie A: piano pronto.

juventus suggestione theo hernandezJuventus, idea Theo Hernandez per la prossima stagione - Potrebbe tornare in Italia Theo Hernandez, esterno francese che la scorsa estate ha lasciato il Milan per accasarsi all'Al Hilal di Simone Inzaghi. fantacalcio.it

juventus suggestione theo hernandezPellegatti sgancia la bomba: "Contatto Juventus-Theo Hernandez, può tornare in Serie A" - Intervenuto nel proprio canale YouTube, il noto giornalista di fede milanista Carlo Pellegatti, più che un’indiscrezione ha lanciato una. tuttomercatoweb.com

juventus suggestione theo hernandezCalciomercato Juventus News/ Un grande obiettivo per la fascia: arriva un ex rivale? (oggi 4 gennaio 2026) - Calciomercato Juventus News: Theo Hernandez è un sondaggio per la sessione estiva, attualmente il francese gioca nell'Al Hilal. ilsussidiario.net

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.