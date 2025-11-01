Gol Cambiaso la prima rete stagionale di Andrea è pesantissima! I bianconeri raddoppiano in Cremonese Juve | sembra il vecchio e vero Cambiaso…

Gol Cambiaso, la prima rete stagionale di Andrea è pesantissima: tutti i dettagli sulla rete dell’esterno. La prima Juventus di Luciano Spalletti sta convincendo e, dopo un avvio sprint, trova il gol della sicurezza. Nella delicata trasferta dello Zini contro la Cremonese, i bianconeri hanno trovato il raddoppio al 68? minuto, portandosi sul 2-0 e mettendo una seria ipoteca sulla prima vittoria del nuovo tecnico. A firmare la rete è stato Andrea Cambiaso, uno degli uomini più duttili della rosa, schierato a sorpresa sulla fascia destra. CREMONESE JUVE LIVE Gol Cambiaso: l’azione del raddoppio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Cambiaso, la prima rete stagionale di Andrea è pesantissima! I bianconeri raddoppiano in Cremonese Juve: sembra il “vecchio” e vero Cambiaso…

Argomenti simili trattati di recente

Cambiaso è il vero progetto di Spalletti Che vuole però prima vederci chiaro - facebook.com Vai su Facebook

33’ Ci prova ancora il Real, ma Cambiaso chiude sul secondo palo prima Diaz e poi su Valverde #RealJuve 0-0 - X Vai su X

Cambiaso strappa applausi dopo Juve Udinese, i giornali: «Si rivede quel giocatore che era scomparso». La pagella del jolly bianconero - Cambiaso strappa applausi, prestazione da 6,5 contro l’Udinese: equilibrio, superiorità e l’assist per Gatti, si è rivisto il giocatore di inizio stagione Era uno degli uomini più attesi, chiamato a u ... Lo riporta juventusnews24.com

Cambiaso Juve, il primo bonus stagionale arriva dalla destra: può essere un segnale importante per Spalletti? L’esterno anche in Nazionale ha sempre giocato in quel ruolo ... - Cambiaso, il primo assist della stagione con la Juve arriva dalla fascia destra: un ottimo segnale per Spalletti che anche in Nazionale lo ha sempre sfruttato in quella posizione. Da juventusnews24.com

Como-Juventus 2-0, pagelle: Nico Paz incanta e vince il duello con Yildiz. David e Cambiaso da incubo, male anche Koopmeiners e Kalulu - Si piazza a sinistra e gestisce molto bene tutti i palloni che gli capitano. Segnala eurosport.it