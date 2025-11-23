Fiorentina Juve Andrea Bargione trova il nervo scoperto | È questo il problema più grosso della Juventus oggi – VIDEO

Fiorentina Juve, Andrea Bargione ha commentato così il pareggio dei bianconeri al Franchi. Le sue dichiarazioni – VIDEO. Andrea Bargione, nella puntata di Ma che partita hai visto dopo Fiorentina Juve, ha posato la sua lente d’ingrandimento sui problemi attuali dei bianconeri. Ecco le dichiarazioni del giornalista di dopo l’1-1 del Franchi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) PAROLE – «È una squadra vuota, non ha luce, è questo il problema. È vuota a leggere i momenti della partita, non si leggono le partite. È quello il problema più grosso della Juventus oggi perché poi non hai lo sprint. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fiorentina Juve, Andrea Bargione trova il nervo scoperto: «È questo il problema più grosso della Juventus oggi» – VIDEO

