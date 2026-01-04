juve 11 metri di delusione david sbaglia il rigore e il lecce frena spalletti

La partita tra Juventus e Lecce si è conclusa con un rigore sbagliato da David e un risultato che ha frenato le ambizioni bianconere. In un campionato spesso deciso dai dettagli, questa sfida evidenzia le difficoltà della Juventus nel gestire momenti complicati. La squadra dovrà ora riflettere sulle proprie prestazioni per affrontare al meglio le prossime sfide e migliorare la propria continuità.

Sono partite così che possono dare il verso a un’intera stagione. Che la Juventus non abbia oggi la capacità di sfangarla comunque anche quando il campo sembra in salita, è cosa nota. Che i pali facciano parte del gioco anche. Ma la vittoria mancata contro il Lecce, al di là delle ripercussioni sulla classifica che saranno chiare solo più avanti, fa capire meglio il senso delle parole e dei timori di Spalletti alla vigilia. Perché questa è una squadra che ha una rosa profonda, con cambi che non fanno scendere la qualità complessiva, ma che non sa proprio mordere le occasioni. E non sa variare lo spartito quando vede che dagli strumenti escono solo note stonate: se anche i cross portassero punti, anche quelli sarebbero stati annullati dalle costanti respinte dei difensori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

