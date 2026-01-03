La Juve spreca David sbaglia il rigore | 1-1 con il Lecce

La Juventus interrompe la serie di vittorie consecutive, pareggiando 1-1 contro il Lecce. La partita è caratterizzata da occasioni mancate e momenti di tensione, tra cui un rigore sbagliato da David e un gol iniziale di Banda per i giallorossi. Un risultato che evidenzia le difficoltà dei bianconeri nel finalizzare le azioni e mantenere il ritmo, rallentando così il cammino in campionato.

TORINO (ITALPRESS) – La Juventus spreca l'occasione di vincere cinque partite consecutive in tutte le competizioni e si ferma: è solo 1-1 col Lecce, con i giallorossi che si portano avanti a fine primo tempo con Banda, McKennie che pareggia in apertura di ripresa e David che calcia in maniera pessima il rigore del possibile 2-1 respinto da un grande Falcone. Dopo l'omaggio all'ex Danilo, la Vecchia Signora inizia un autentico assalto, in quella che è la 100a in bianconero di Bremer. Spalletti sorprende tutti schierando i suoi col 4-2-3-1 e McKennie alle spalle di David. Il Lecce fatica a prendere i riferimenti e le distanze. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Juve spreca, David sbaglia il rigore: 1-1 con il Lecce Leggi anche: Il Lecce spreca un rigore, Napoli passa 1-0 con Anguissa Leggi anche: Lecce spreca un rigore, Napoli passa 1-0 con Anguissa La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Juve spreca, David sbaglia il rigore: 1-1 con il Lecce - TORINO (ITALPRESS) – La Juventus spreca l’occasione di vincere cinque partite consecutive in tutte le competizioni e si ferma: è solo 1- iltempo.it

La Juventus spreca tanto, David sbaglia un rigore: con il Lecce è solo 1-1 - Al quarto minuto della ripresa segna McKennie, poi la Juve preme e trova un calcio di rigore, ma sul dischetto David sciupa la chance del vantaggio. ansa.it

Juventus frenata in casa dal Lecce, David e Openda disastrosi. Fischi allo Stadium - I torinesi guidati da Spalletti non vanno oltre il pareggio contro il Lecce e buttano via due punti d'oro dopo tanti errori ... sportal.it

Juventus-lecce 1-1 Siamo stati dei C.......??

Promozione A: il Città di Casale domina il girone e vince 3-0 col Ce.Ver.Sa.Ma., consolidando il primato; Arona risale e si riporta in corsa playoff. Inseguite in affanno — Juventus Domo in difficoltà, Dufour Varallo spreca due rigori (1-1), Quincitava battuta dall'I - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.