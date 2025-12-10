bussero torna il jazz winter camp corsi aperti a musicisti e studenti

A Bussero torna il Jazz Winter Camp, un evento dedicato a musicisti e studenti di tutte le età. Con corsi di teoria, strumento, musica d’insieme e approfondimenti pratici, il campus offre un’occasione unica di formazione e confronto per giovani talenti appassionati di jazz.

di Monica Autunno BUSSERO Teoria, strumento, aula e musica d’insieme: giovani musicisti a raduno, torna il " Jazz Winter Camp ". E’ organizzato dall’associazione CEMM di Bussero e si terrà dal 3 al 5 gennaio prossimi nella sede del gruppo, in via Bologna. Una musicalissima tradizione. Il camp prevede workshop e corsi aperti a tutti i musicisti (professionisti e amatori) e agli studenti iscritti ai Conservatori, alle scuole di musica e agli istituti musicali di alta formazione. Una "full immersion" curata da alcuni celebri musicisti e docenti della scena nazionale: fra gli altri il batterista Tony Arco, il bassista Dario Deidda, il sassofonista Pietro Tonolo, il chitarrista Walter Donatiello, il pianista Valerio Silvestro e la cantante Loredana Lubrano (foto Manuela Civitenga). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it