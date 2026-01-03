Imparare a suonare e a cantare al Jazz Winter Camp.

Il Jazz Winter Camp al CEMM di Bussero offre un'opportunità di formazione musicale dedicata al jazz, con corsi di musica d’insieme, pratica strumentale e insegnamenti di canto. Un’occasione per approfondire le proprie competenze in un ambiente professionale e stimolante, ideale per musicisti di ogni livello. L’evento, consolidato nel calendario della scuola di musica milanese, si svolge fino a lunedì, all'inizio di un nuovo anno all’insegna della crescita artistica.

Una full immersion tra didattica, corsi di musica d’insieme e pratica strumentale per iniziare il nuovo anno all’insegna della formazione di qualità: appuntamento consolidato al Cemm di Bussero (Milano), scuola di musica tra le più note in Italia, che da oggi a lunedì organizza il tradizionale Jazz Winter Camp. In programma workshop, corsi e momenti di approfondimento aperti a tutti i musicisti e agli studenti iscritti ai conservatori, alle scuole di musica e agli istituti musicali di alta formazione. Il tutto a cura di alcuni dei musicisti fra i più qualificati della scena nazionale, come il batterista Tony Arco, il bassista Dario Deidda e il sassofonista Pietro Tonolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

