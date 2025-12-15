Strage di ebrei in Australia il bilancio sale a 16 vittime | gli assassini sono padre e figlio libano-palestinesi

La tragica sparatoria di Bondi Beach in Australia ha causato la morte di 16 persone, tra cui una bambina. Gli autori dell’attacco sono un padre e un figlio di origine libano-palestinese. L’evento ha sconvolto la comunità locale e sollevato interrogativi sulle ragioni e le misure di sicurezza.

Sale a 16 morti il bilancio delle vittime della strage di Bondi Beach e tra le vittime c’è anche una bambina. Sono invece 40 le persone che rimangono ricoverate in ospedale, tra le quali quattro bambini. I l bilancio dell’assalto folle a Bondi beach, a Sydney, durante una celebrazione di Hanukkah (“Chanukah by the sea”) e partecipata da circa mille persone, si è fatto pesantissimo e purtroppo non è ancora definitivo. Le autorità australiane hanno definito l’azione un attentato terroristico a matrice antisemita: un assalitore è stato ucciso dalla polizia, un secondo è rimasto gravemente ferito ed è stato arrestato; sul posto sono intervenute anche unità artificieri per la presenza di ordigni improvvisati. Secoloditalia.it

