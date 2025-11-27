Il bilancio delle vittime dell’incendio di Hong Kong sale a 44 con 279 dispersi ancora tre uomini arrestati

Si tratta dell’incendio più mortale di Hong Kong degli ultimi 63 anni, con almeno 44 persone uccise finora e 279 ancora disperse. Ha già eguagliato il bilancio dell’inferno dell’agosto 1962 nel quartiere di Sham Shui Po, che uccise 44 persone e lasciò centinaia di senzatetto in città. Circa 22,7 kg di fuochi d’artificio immagazzinati nei locali avevano causato la rapida propagazione dell’incendio ai piani superiori, ha riportato il South China Morning Post (SCMP). Nel novembre 1996 , un incendio al Garley Building di Kowloon uccise 41 persone e ne ferì altre 81 .Secondo l’SCMP, l’ incendio più mortale mai registrato si verificò nel 1948, in seguito a un’esplosione al piano terra di un magazzino di cinque piani contenente “merci pericolose”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il bilancio delle vittime dell’incendio di Hong Kong sale a 44 con 279 dispersi ancora, tre uomini arrestati

