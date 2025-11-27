Il bilancio delle vittime dell’incendio di Hong Kong sale a 44 con 279 dispersi ancora tre uomini arrestati

Si tratta dellincendio più mortale di Hong Kong degli  ultimi 63 anni, con  almeno 44 persone uccise  finora e  279 ancora disperse. Ha già eguagliato il bilancio dell’inferno  dell’agosto 1962  nel quartiere di Sham Shui Po, che  uccise 44 persone  e lasciò  centinaia di senzatetto  in città. Circa 22,7 kg di fuochi d’artificio immagazzinati nei locali avevano causato la rapida propagazione dell’incendio ai piani superiori, ha riportato il South China Morning Post (SCMP). Nel  novembre 1996  , un incendio al Garley Building di Kowloon  uccise 41 persone  e  ne ferì altre 81  .Secondo l’SCMP, l’ incendio  più mortale  mai registrato si verificò  nel 1948,  in seguito a un’esplosione al piano terra di un magazzino di cinque piani contenente “merci pericolose”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

