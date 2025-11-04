Ippica | a San Siro è tornato il Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli

(Adnkronos) – Sabato 1 Novembre a Milano si è svolto il Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli, tra gli appuntamenti più prestigiosi della stagione autunnale del trotto, per una giornata speciale all’insegna dello sport, della cultura e del divertimento. Dopo diverse edizioni fuori città, l’evento ha riportato nel capoluogo lombardo una delle competizioni più attese del calendario ippico nazionale e internazionale. L’Ippodromo, oltre allo spettacolo in pista, ha potuto lasciare ai visitatori un’atmosfera festosa con tante attività e la travolgente musica di una marching band. seriea24. 🔗 Leggi su Seriea24.it