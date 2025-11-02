di Giuseppe Colicchia il tecnico per il match di oggi. Arriva una sorpresa dell’ultimo minuto nella formazione dell’Inter che affronterà l’Hellas Verona. Per la sfida delle 12:30, il tecnico Cristian Chivu ha deciso di puntare su Luis Henrique come titolare sulla fascia destra. A riferirlo è il giornalista Pasquale Guarro. Ma i cambi non si fermano qui. L’undici iniziale della Beneamata si profila come una vera rivoluzione, dettata dalla necessità di gestire le energie. Davanti al portiere Yann Sommer, la linea difensiva dovrebbe essere composta dallo svizzero Manuel Akanji, il tedesco Yann Bisseck e Alessandro Bastoni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Verona Inter, sciolti gli ultimi dubbi di Chivu: tocca a Luis Henrique! Ecco l’11 che ha in mente