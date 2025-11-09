Inter Lazio Chivu ha sciolto le riserve | risolti tutti i dubbi e i ballottaggi di formazione! Ecco chi gioca tra Bonny e Thuram

Inter News 24 Inter Lazio, Chivu ha sciolto le riserve: risolti tutti i dubbi e i ballottaggi di formazione! Ecco chi ha intenzione di schierare stasera dal 1?. Mancano meno di tre ore a una sfida che può valere la vetta della classifica. L’Inter ospita la Lazio a San Siro nel posticipo dell’undicesima giornata, con l’occasione d’oro di balzare in testa alla classifica, approfittando dei passi falsi del Milan (pareggio col Parma) e del Napoli (sconfitto dal Bologna). Il tecnico della Beneamata, Cristian Chivu, sembra aver sciolto definitivamente gli ultimi dubbi sulla formazione che affronterà la squadra di Maurizio Sarri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Lazio, Chivu ha sciolto le riserve: risolti tutti i dubbi e i ballottaggi di formazione! Ecco chi gioca tra Bonny e Thuram

Approfondisci con queste news

Serie A, in campo Roma-Udinese. Bologna-Napoli 2-0 e Genoa-Fiorentina 2-2 Alle 20.45 Inter-Lazio. La Dea crolla in casa contro il Sassuolo di Grosso Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/maratona-campion - facebook.com Vai su Facebook

? #Cesar anticipa #InterLazio: “Può succedere di tutto”. E su #Chivu rivela: “Non credevo che..." - X Vai su X

Lazio, da sfatare il tabù Chivu: i precedenti non sorridono ai biancocelesti. Ecco tutti i numeri contro il tecnico nerazzurro - Lazio, non solo la sfida contro l’Inter: i biancocelesti devono sfatare anche il tabù Chivu. Secondo lazionews24.com

Lazio, senti Giaccherini: «La squadra di Chivu non è ancora al massimo. I biancocelesti la possono mettere in difficoltà così» - Lazio, Giaccherini analizza la vigilia: «I biancocelesti può mettere in difficoltà l’Inter». Segnala lazionews24.com

IL CONDUTTORE TV - Amadeus: "Le partite con la Lazio sono sempre molto belle e aperte, l'Inter ha l'attacco più forte della Serie A, ma i biancocelesti hanno una difesa molto ... - Amadeus, noto conduttore televisivo, grande tifoso dell'Inter e appassionato di calcio, in vista del confronto dei nerazzurri con la Lazio, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Laziopress. Scrive napolimagazine.com