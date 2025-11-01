Gli Over 65 padovano spendono quasi 1.600 euro al mese per vivere
Carrello della spesa sempre più caro. Bollette di luce e gas imprevedibili, soggette alle bizze di dinamiche internazionali imponderabili. Poi ci sono i trasporti, i costi per la salute, i servizi ricettivi, le assicurazioni, l’abbigliamento, le comunicazioni (ricariche telefoniche, internet ecc. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? #Over65: sono 345mila in provincia di Padova, dei quali 55mila vivono da soli e hanno bisogno dell’aiuto di una colf. ? Più avanti si va con l’età e più diventa indispensabile l’aiuto della badante ? “Easy Colf & Badanti”, la proposta di @Ascom Servizi Pad - facebook.com Vai su Facebook
Veneto, Bui presenta il piano per gli over 65: «Nessuno venga lasciato indietro» - Il candidato presidente della Regione per i Popolari per il Veneto presenta il programma per l'invecchiamento attivo e il sostegno per la fetta di popolazione più anziana: «Saremo il laboratorio regio ... Si legge su padovaoggi.it
Conti correnti per over 65 a settembre 2025: costi e vantaggi delle offerte consigliate da Facile.it - Molti over 65 cercano un conto corrente semplice, trasparente e con costi ridotti, senza rinunciare a servizi essenziali come bonifici, carte ... facile.it scrive