Gli Over 65 padovano spendono quasi 1.600 euro al mese per vivere

Padovaoggi.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carrello della spesa sempre più caro. Bollette di luce e gas imprevedibili, soggette alle bizze di dinamiche internazionali imponderabili. Poi ci sono i trasporti, i costi per la salute, i servizi ricettivi, le assicurazioni, l’abbigliamento, le comunicazioni (ricariche telefoniche, internet ecc. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

over 65 padovano spendonoVeneto, Bui presenta il piano per gli over 65: «Nessuno venga lasciato indietro» - Il candidato presidente della Regione per i Popolari per il Veneto presenta il programma per l'invecchiamento attivo e il sostegno per la fetta di popolazione più anziana: «Saremo il laboratorio regio ... Si legge su padovaoggi.it

Conti correnti per over 65 a settembre 2025: costi e vantaggi delle offerte consigliate da Facile.it - Molti over 65 cercano un conto corrente semplice, trasparente e con costi ridotti, senza rinunciare a servizi essenziali come bonifici, carte ... facile.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Over 65 Padovano Spendono