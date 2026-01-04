Incidente stradale a San Miniato | cinque auto coinvolte feriti in ospedale

Nella serata di sabato 3 gennaio, sulla SR429 nel Comune di San Miniato, si è verificato un incidente stradale coinvolgendo cinque veicoli. Lo scontro frontale ha causato alcuni feriti, che sono stati trasportati in ospedale. L’evento ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione e chiarire le cause dell’incidente.

Scontro frontale tra due auto sabato sera 3 gennaio, intorno alle 22, sulla SR429 nel Comune di San Miniato. Nel sinistro sono rimaste coinvolte altre tre auto in transito. Il personale dei Vigili del fuoco di Pisa ha estratto uno dei conducenti dall'abitacolo della vettura per poi consegnarlo al. Incidente sulla Sr 429 a San Miniato, cinque auto coinvolte - Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta intorno alle 22 sulla strada regionale 429, nel territorio comunale di San Miniato, per un ...

Per l'incidente stradale, avvenuto sulla provinciale 29 ad Ostuni, sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e forze dell'ordine, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto - facebook.com facebook

