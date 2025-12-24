Grave incidente stradale | cinque auto coinvolte due finiscono in un fosso

Lucca, 24 dicembre 2025 – Grave incidente stradale nella serata di ieri, 23 dicembre, in via Giacomo Puccini, al confine tra i comuni di Porcari e Altopascio. L'allarme è scattato intorno alle 21:00, quando due squadre dei Vigili del Fuoco della sede Centrale, supportate da un'autogru, sono intervenute sul posto. Nel sinistro sono rimaste coinvolte cinque autovetture, due delle quali sono finite rovesciate nel fosso ai lati della carreggiata. L'intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per estrarre un ferito rimasto intrappolato all'interno di una delle auto cappottate, oltre a provvedere alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell'area interessata.

