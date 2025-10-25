Incidente stradale in viale Regione siciliana | maxi tamponamento coinvolte cinque auto
Maxi tamponamento nella tarda mattinata di oggi in viale Regione siciliana. Lo scontro - che visto coinvolte in tutto cinque auto - è avvenuto all'altezza del sottopasso di viale Leonardo da Vinci nella corsia in direzione Trapani, intorno alle 12. Ancora da accertare le cause dell'incidente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
Salvato miracolosamente da un incidente stradale per intercessione di Padre Pio #padrepiotv #unminutoconpadrepio - facebook.com Vai su Facebook
Incidente stradale in via Mercantini, cinque le persone ferite - Nel tardo pomeriggio di domenica 12 ottobre un’automobile e un minibus sono rimasti coinvolti in un incidente stradale lungo via Mercantini, a Senigallia. senigallianotizie.it scrive
Incidente stradale in via Bolognese: grave motociclista, traffico in tilt - Serie le conseguenze per un uomo di 50 anni trasportato in ospedale in codice rosso ... Lo riporta msn.com
Incidente sulla Via del Mare: due feriti trasportati in ospedale - Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla via del Mare, tra Agropoli e Castellabate, in provincia di Salerno. Lo riporta msn.com