Incendio al Dolcevita corrono i vigili del fuoco
Questa sera si è verificato un incendio presso la discoteca Dolcevita a Pontecagnano Faiano, nel salernitano. Le cause del rogo sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e garantire la sicurezza dell’area. La situazione è sotto controllo e le operazioni di spegnimento sono in corso.
Nuovo incendio, questa sera, nel salernitano. Per cause da accertare, si é verificato un rogo presso la discoteca Dolcevita, a Pontecagnano Faiano. Sul posto, i Vigili del Fuoco.In aggiornamento . 🔗 Leggi su Salernotoday.it
