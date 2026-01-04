Incendio al Dolcevita corrono i vigili del fuoco

Questa sera si è verificato un incendio presso la discoteca Dolcevita a Pontecagnano Faiano, nel salernitano. Le cause del rogo sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e garantire la sicurezza dell’area. La situazione è sotto controllo e le operazioni di spegnimento sono in corso.

TERRIBILE INCENDIO ALLA TERMINAL PUGLIA: FIAMME ALTE 10 METRI. VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

ANNO 1943: LA SCONFITTA SI AVVICINA - Il 19 Luglio 1943, data nefasta per ROMA (nello stesso giorno del 64 d.C. scoppierà il disastroso incendio Neroniano che distruggerà 3/4 della città), gli Anglo-Americani bombardano la Capitake. Cadono più di mill - facebook.com facebook

