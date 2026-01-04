Incendio al Dolcevita corrono i vigili del fuoco

Da salernotoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera si è verificato un incendio presso la discoteca Dolcevita a Pontecagnano Faiano, nel salernitano. Le cause del rogo sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e garantire la sicurezza dell’area. La situazione è sotto controllo e le operazioni di spegnimento sono in corso.

Nuovo incendio, questa sera, nel salernitano. Per cause da accertare, si é verificato un rogo presso la discoteca Dolcevita, a Pontecagnano Faiano. Sul posto, i Vigili del Fuoco.In aggiornamento . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

incendio al dolcevita corrono i vigili del fuoco

© Salernotoday.it - Incendio al Dolcevita, corrono i vigili del fuoco

Leggi anche: Incendio nel sottotetto di una palazzina a Nocera: corrono i vigili del fuoco

Leggi anche: Incendio alla Geocart, vigili del fuoco al lavoro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

incendio dolcevita corrono vigiliIncendio a Pontecagnano, fiamme nella discoteca Dolcevita: intervengono i vigili del fuoco - I vigili del fuoco sono stati allertati da pochi minuti e si stanno dirigendo sul posto. ilmattino.it

TERRIBILE INCENDIO ALLA TERMINAL PUGLIA: FIAMME ALTE 10 METRI. VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

Video TERRIBILE INCENDIO ALLA TERMINAL PUGLIA: FIAMME ALTE 10 METRI. VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.