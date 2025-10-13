Incendio nel sottotetto di una palazzina a Nocera | corrono i vigili del fuoco
Momenti di tensione, nel primo pomeriggio di oggi, per un incendio a Nocera Inferiore dove, probabilmente a seguito di lavori all'interno di uno stabile, sono divampate le fiamme in un sottotetto che hanno interessato la coibentazione del tetto. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: incendio - sottotetto
Incendio nel centro storico di Collecorvino, fiamme nel sottotetto di una casa [FOTO]
Incendio nel sottotetto di una casa: intervengono i pompieri
Incendio a Cuorgné: brucia il sottotetto di una casa, spegimento dopo l'allarme dei residenti
Un incendio di grosse dimensioni, sembra partito dal sottotetto, ha distrutto un immobile composto da almeno tre abitazioni e uno studio di commercialisti a Salizzole. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del Fuoco di Legnago e Verona, una a Vai su Facebook
#Incendio in un sottotetto ad #Atessa: salvato 52enne #abruzzo #cronaca - X Vai su X
Incendio a Nocera Inferiore, fiamme all'interno di uno stabile: l'intervento dei vigili del fuoco - Paura questa mattina, nella città di Nocera Inferiore, per un incendio scoppiato all'interno di uno stabile. Scrive msn.com
Incendio in un sottotetto, palazzo evacuato a Milano - Un vasto incendio è divampato nel sottotetto di un palazzo di quattro piani in via Ovada, nel quartiere Barona, a Milano. Secondo rainews.it