Incendio nel sottotetto di una palazzina a Nocera | corrono i vigili del fuoco

Salernotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione, nel primo pomeriggio di oggi, per un incendio a Nocera Inferiore dove, probabilmente a seguito di lavori all'interno di uno stabile, sono divampate le fiamme in un sottotetto che hanno interessato la coibentazione del tetto. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

