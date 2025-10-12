Incendio alla Geocart vigili del fuoco al lavoro
Vigili del fuoco al lavoro, nella serata di domenica 12 ottobre, in via Degli Spinoni, in città. In fiamme dei residui di verde organico, poi domati dalle squadre di pompieri accorsi sul posto. Diversi residenti dei quartieri limitrofi hanno percepito odore di bruciato, anche a qualche chilometro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: incendio - geocart
Brucia erba secca alla Geocart, intervento dei vigili del fuoco - Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio presso la sede di Geocart in via Spinazzi per domare un incendio che ha interessato un deposito di ... Segnala piacenzasera.it