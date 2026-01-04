Il tycoon | Machado troppo isolata Si lavora a un governo provvisorio
In Venezuela, la vicepresidente Rodríguez assume il ruolo di guida mentre si discute la formazione di un governo provvisorio. La situazione politica si fa più complessa, con tensioni interne e interventi esterni. Nel frattempo, l’attenzione internazionale si concentra sulla stabilità del paese e sulle implicazioni di eventuali azioni militari, dopo le dichiarazioni di Donald Trump circa il possibile cambio di regime.
La vicepresidente Rodríguez prende il timone. L’ala dura ringhia ma perde i pezzi. Quando il presidente Usa, Donald Trump, disse che Nicolás Maduro aveva i giorni contati, nessuno poteva immaginare che l’operazione militare per arrestare il presidente del Venezuela fosse già stata organizzata. Maduro è accusato di cospirazione per narcotraffico e terrorismo, cospirazione per l’importazione di cocaina, possesso di mitragliatrici e ordini esplosivi contro gli Stati Uniti e insieme alla moglie, Cilia Flores, sarà processato negli Stati Uniti che stanno raggiungendo in nave. Il potere in Venezuela al momento è passato alla vicepresidente, Delcy Rodríguez, come previsto dalla Costituzione. 🔗 Leggi su Laverita.info
Il tycoon: «Machado troppo isolata». Si lavora a un governo provvisorio.
Trump-Putin, ultima offerta a Kiev Zelensky si gioca tutto sui territori di Riccardo Antoniucci ------------------------------------ A Mar-a-Lago. Nella villa in Florida del tycoon americano, colloqui “Penso che siamo nelle fasi finali dei colloqui”. Il ciclo della diplomazia sta - facebook.com facebook
