In Venezuela, la vicepresidente Rodríguez assume il ruolo di guida mentre si discute la formazione di un governo provvisorio. La situazione politica si fa più complessa, con tensioni interne e interventi esterni. Nel frattempo, l’attenzione internazionale si concentra sulla stabilità del paese e sulle implicazioni di eventuali azioni militari, dopo le dichiarazioni di Donald Trump circa il possibile cambio di regime.

La vicepresidente Rodríguez prende il timone. L’ala dura ringhia ma perde i pezzi. Quando il presidente Usa, Donald Trump, disse che Nicolás Maduro aveva i giorni contati, nessuno poteva immaginare che l’operazione militare per arrestare il presidente del Venezuela fosse già stata organizzata. Maduro è accusato di cospirazione per narcotraffico e terrorismo, cospirazione per l’importazione di cocaina, possesso di mitragliatrici e ordini esplosivi contro gli Stati Uniti e insieme alla moglie, Cilia Flores, sarà processato negli Stati Uniti che stanno raggiungendo in nave. Il potere in Venezuela al momento è passato alla vicepresidente, Delcy Rodríguez, come previsto dalla Costituzione. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il tycoon: «Machado troppo isolata». Si lavora a un governo provvisorio

