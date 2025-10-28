«In commissione Covid si lavora troppo». Anche il Fatto quotidiano entra nel soccorso rosso a Giuseppe Conte e Roberto Speranza, la cui gestione «caotica e creativa» della pandemia è nel mirino dell’organismo parlamentare. Il bello è che, dopo averne ostacolato i lavori per ben due anni, Pd e M5s si lamentano che si lavora troppo speditamente. E così i commissari di Pd e M5s, azionisti di maggioranza del governo giallorosso di Conte, pretendono di avere più tempo per valutare le audizioni. Il quotidiano diretto da Marco Travaglio oggi in edicola pubblica la lettera che le opposizioni hanno mandato ai presidenti delle Camere lamentando due doglianze: una di carattere organizzativo e una «politica». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Covid, Pd e M5s si lamentano al Fatto: "In commissione si lavora troppo"