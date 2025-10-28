Covid Pd e M5s si lamentano al Fatto | In commissione si lavora troppo
«In commissione Covid si lavora troppo». Anche il Fatto quotidiano entra nel soccorso rosso a Giuseppe Conte e Roberto Speranza, la cui gestione «caotica e creativa» della pandemia è nel mirino dell’organismo parlamentare. Il bello è che, dopo averne ostacolato i lavori per ben due anni, Pd e M5s si lamentano che si lavora troppo speditamente. E così i commissari di Pd e M5s, azionisti di maggioranza del governo giallorosso di Conte, pretendono di avere più tempo per valutare le audizioni. Il quotidiano diretto da Marco Travaglio oggi in edicola pubblica la lettera che le opposizioni hanno mandato ai presidenti delle Camere lamentando due doglianze: una di carattere organizzativo e una «politica». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Covid. Zullo (FdI): Grave atteggiamento in chat del braccio destro di Arcuri https://www.corrierenazionale.net/2025/10/22/covid-zullo-fdi-grave-atteggiamento-in-chat-del-braccio-destro-di-arcuri/ “Antonio Fabbrocini, responsabile unico del procedimento per la - facebook.com Vai su Facebook
L'ex scienziato Pd Lopalco e l'omertà degli scienziati sulla pandemia Covid - L'epidemiologo in commissione ammette il patto segreto sulla tragicomica gestione del Covid per "colpa" di pm e dell'organismo parlamentare ... Scrive msn.com
Protesta Pd-Avs-M5s, occupato emiciclo e banchi governo - hanno chiesto a inizio seduta la convocazione urgente di una Capigruppo della Camera per discutere di quanto avvenuto questa notte con gli attacchi israeliani alla ... Riporta ansa.it
Pd-M5S, undicesima elezione persa. I timori (reciproci) sull’alleanza - Che il kappaò arrivasse in queste proporzioni, quasi venti punti di distacco, un po’ meno. Da ilmessaggero.it