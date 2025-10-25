Il Governo toglie 15 milioni alla M4 Ma rassicura | Taglio provvisorio sarà rifinanziata

Milano – Solo un taglio provvisorio, quello disposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) alla voce “risorse per la linea metropolitana M4 di Milano”. I 15 milioni di euro che saranno sottratti alla Blu nel 2026, infatti, saranno restituiti negli anni successivi. A comunicarlo, ieri, sono stati il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ma anche il sindaco Giuseppe Sala e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. La notizia del taglio, diffusasi giovedì e confermata da quanto si legge nelle tabelle allegate proprio alla manovra finanziaria, aveva suscitato proteste bipartisan: oltre al Pd lombardo si era fatto sentire anche Jonathan Lobati, presidente della Commissione Infrastrutture del Consiglio regionale, eletto in Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

