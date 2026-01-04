Il ritorno di Meret oggi sarà in panchina Il Napoli gioca con i titolarissimi della Supercoppa
Oggi Meret è in panchina, mentre il Napoli scende in campo con i titolari della Supercoppa. Il portiere torna a disposizione e si aggrega alla squadra, che schiera i suoi giocatori principali per questa partita. La presenza di Meret tra i convocati conferma la sua ripresa e la competitività del reparto portieri del club.
Il ritorno di Meret, oggi sarà in panchina. Ma il Napoli gioca con i titolarissimi della Supercoppa C’è di nuovo Meret tra i convocati del Napoli. Il portiere dei due scudetti ha superato l’infortunio al piede (frattura del secondo metatarso del piede destro) e oggi andrà in panchina contro la Lazio nella partita delle 12.30. Ma non ci saranno novità di formazione, Conte schiera i titolarissimi della Supercoppa. Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo: Sul treno per Roma è salito anche Alex Meret. Sessantuno giorni dopo, il portiere degli ultimi due scudetti del Napoli è finalmente di nuovo con la squadra, dopo la frattura del secondo metatarso del piede destro rimediata in allenamento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Napoli, niente rivoluzioni: Conte punta sul ritorno di Hojlund. Meret verso il rilancio con l’Inter
Leggi anche: Lukaku Napoli, l’attaccante convocato per la Supercoppa. Sarà in panchina contro il Milan? Le ultimissime sul giocatore belga
RITORNO VICINO Alex Meret finalmente ad un passo dal rientro Spunta la data Link nel primo commento - facebook.com facebook
Novità sul ritorno di #Meret: ecco quando può tornare in campo il portiere degli scudetti del #Napoli x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.