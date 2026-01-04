Il ritorno di Meret oggi sarà in panchina Il Napoli gioca con i titolarissimi della Supercoppa

Oggi Meret è in panchina, mentre il Napoli scende in campo con i titolari della Supercoppa. Il portiere torna a disposizione e si aggrega alla squadra, che schiera i suoi giocatori principali per questa partita. La presenza di Meret tra i convocati conferma la sua ripresa e la competitività del reparto portieri del club.

Il ritorno di Meret, oggi sarà in panchina. Ma il Napoli gioca con i titolarissimi della Supercoppa C'è di nuovo Meret tra i convocati del Napoli. Il portiere dei due scudetti ha superato l'infortunio al piede (frat­tura del secondo meta­tarso del piede destro) e oggi andrà in panchina contro la Lazio nella partita delle 12.30. Ma non ci saranno novità di formazione, Conte schiera i titolarissimi della Supercoppa. Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D'Angelo: Sul treno per Roma è salito anche Alex Meret. Ses­san­tuno giorni dopo, il por­tiere degli ultimi due scu­detti del Napoli è final­mente di nuovo con la squa­dra, dopo la frat­tura del secondo meta­tarso del piede destro rime­diata in alle­na­mento.

