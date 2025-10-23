"> EINDHOVEN – Sabato al “Maradona” arriva l’Inter, in un clima già rovente e con lo stadio sold out da giorni. Ma oltre alla passione, non mancano i dubbi. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Antonio Conte ha già fornito la prima risposta dalla sala stampa di Eindhoven: nessuna rivoluzione tattica. Il tecnico azzurro, riferisce ancora Mandarini nel Corriere dello Sport, ha spiegato con chiarezza la propria scelta: «Finora, con i quattro centrocampisti, siamo riusciti a trovare la giusta alchimia e l’equilibrio migliore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, niente rivoluzioni: Conte punta sul ritorno di Hojlund. Meret verso il rilancio con l’Inter