Lukaku Napoli l’attaccante convocato per la Supercoppa Sarà in panchina contro il Milan? Le ultimissime sul giocatore belga

Romelu Lukaku è stato convocato dal Napoli per la Supercoppa, ma resta da capire se sarà titolare o semplicemente in panchina nella sfida contro il Milan. Il giocatore belga partirà con la squadra in Arabia, suscitando interesse sulle sue effettive possibilità di scendere in campo durante la partita.

Lukaku Napoli, il giocatore partirà con la squadra in Arabia. Ma potrebbe non sedersi in panchina contro il Milan. Possibile una chance in finale Romelu Lukaku è pronto a tornare protagonista con la squadra azzurra. Il centravanti belga è partito insieme al resto del gruppo diretto a Riyad, dove il Napoli di Antonio Conte affronterà . Calcionews24.com

