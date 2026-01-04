Il papà di Francesca uscita dall’inferno | L’ho trovata in un bar confusa e sotto choc aveva freddo

Francesca Nota, 16 anni, è ricoverata in condizioni gravi all’ospedale Niguarda di Milano dopo l’incendio avvenuto al locale ‘Le Constellation’ a Crans-Montana, Svizzera, la notte di Capodanno. Il padre ha ritrovato la figlia confusa e sotto choc in un bar, dove aveva freddo e appariva disorientata. La ragazza frequenta il liceo Virgilio di Milano. La situazione resta critica, mentre le autorità indagano sulle cause dell’inc

Milano, 4 gennaio 2026 – È ricoverata in gravi condizioni al Niguarda Francesca Nota, 16enne milanese che frequenta il liceo Virgilio di Milano e che è rimasta coinvolta nell’ incendio al locale ‘ Le Constellation ’ a Crans-Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno. La studentessa è arrivata ieri, 3 gennaio, in elicottero. Nello stesso ospedale si trovano anche due suoi compagni di classe: Sofia Donadio e Kean Talingdan. La prima è atterrata ieri sera, il secondo oggi pomeriggio. E prossimamente dovrebbe raggiungerli Leonardo Bove. Le vacanze insieme. Tutti frequentano la Terza D al liceo delle Scienze umane Virgilio di Milano, che il 7 gennaio riaprirà le porte per la ripresa delle lezioni metterà a disposizione degli psicologi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il papà di Francesca uscita dall’inferno: “L’ho trovata in un bar confusa e sotto choc, aveva freddo” Leggi anche: Crans-Montana sotto choc: il locale amato dai giovani diventato inferno Leggi anche: Violentata in pieno centro a Firenze, il racconto choc della vittima. “Ho perso l’amica, poi l’inferno” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. In questi giorni ho intervistato Francesca Marsaglia, ex campionessa di sci, per un lavoro legato all'uscita in Italia della nuova piattaforma HBO Max di cui vi parlerò più approfonditamente a breve. Dagli sportivi c'è sempre da imparare: dedizione, disciplina, lav - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.