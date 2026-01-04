Il papà di Francesca uscita dall’inferno | L’ho trovata in un bar confusa e sotto choc aveva freddo

Francesca Nota, 16 anni, è ricoverata in condizioni gravi all’ospedale Niguarda di Milano dopo l’incendio avvenuto al locale ‘Le Constellation’ a Crans-Montana, Svizzera, la notte di Capodanno. Il padre ha ritrovato la figlia confusa e sotto choc in un bar, dove aveva freddo e appariva disorientata. La ragazza frequenta il liceo Virgilio di Milano. La situazione resta critica, mentre le autorità indagano sulle cause dell’inc

Milano, 4 gennaio 2026 – È ricoverata in gravi condizioni al  Niguarda Francesca Nota, 16enne milanese che frequenta il liceo Virgilio di Milano e che è rimasta coinvolta nell’ incendio al locale ‘ Le Constellation ’ a Crans-Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno. La studentessa è arrivata ieri, 3 gennaio, in elicottero. Nello stesso ospedale si trovano anche due suoi compagni di classe: Sofia Donadio e Kean Talingdan. La prima è atterrata ieri sera, il secondo oggi pomeriggio. E prossimamente dovrebbe raggiungerli  Leonardo Bove.   Le vacanze insieme. Tutti frequentano la Terza D al liceo delle Scienze umane Virgilio di Milano, che il 7 gennaio riaprirà le porte per la ripresa delle lezioni metterà a disposizione degli psicologi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

