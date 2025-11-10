Violentata in pieno centro a Firenze il racconto choc della vittima Ho perso l’amica poi l’inferno

Firenze, 10 novembre 2025 – “Sono uscita dal locale con la mia amica, dovevamo ritornare a casa, ma ci siamo perse di vista. Ricordo solo le ombre di due uomini, poi il buio, e l’inferno”. Voce interrotta, mani che si muovono nervosamente, occhi che fissano un punto sul pavimento. I ricordi di quella notte sono fumosi e fanno ancora troppo male per parlane. Ma la 35enne panamense, in città con le amiche per una vacanza, con coraggio ha spiegato agli inquirenti ciò che è avvenuto prima del brutale agguato subito la notte scorsa, quando due uomini l’hanno violentata in piazza di San Pancrazio, in pieno centro storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violentata in pieno centro a Firenze, il racconto choc della vittima. “Ho perso l’amica, poi l’inferno”

