A Crans-Montana, il locale conosciuto come punto di ritrovo per i giovani, è stato teatro di un grave incidente. L’insegna di

Lettere rosse su sfondo nero: l'insegna di "Le Constellation" a Crans-Montana è appena visibile, incastonata ai piedi di una palazzina con balconi in legno e fiancheggiata da negozi di noleggio sci. Ciononostante, il bar è da anni un popolare punto di ritrovo per i giovani di questa lussuosa località alpina. Il bar-ristorante, gestito dal 2015 da una coppia francese, “è un'istituzione a Crans-Montana”, afferma il ventunenne Elliot Alvarez, residente di questa piccola cittadina del Vallese, nella Svizzera sud-occidentale, a 1.500 metri di altitudine. Ricordare il passato del locale evoca nostalgia ed emozione tra i camerieri e i turisti abituali, per i quali era indissolubilmente legato a questa località, considerata più adatta alle famiglie rispetto alla vicina Zermatt. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crans-Montana sotto choc: il locale amato dai giovani diventato inferno

Leggi anche: Crans-Montana, la "fontanella": ecco come il locale è diventato una trappola

Leggi anche: “Sembrava l’inferno”. Crans Montana, il racconto choc di uno dei testimoni presenti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Due 20enni piemontesi scampate per pochi secondi alla strage di Crans-Montana: «Sono sotto choc». Un'altra giovane: «Ho visto gente con la pelle bruciata»; Crans-Montana, l’inviato ligure Mediaset Mazzola: Paese sotto choc; Crans-Montana, la psicologa dell’emergenza: “I ragazzi scampati sono sotto choc. Come per il ponte Morandi”; “Sono ancora sotto choc, ho spaccato una finestra col tavolo”: Axel, 16 anni, fuggito….

Crans-Montana, la psicologa dell’emergenza: “I ragazzi scampati sono sotto choc. Come per il ponte Morandi” - Cristiana Dentone in Svizzera a capo di un pool di liguri: «Si fa fatica a sopportare quello che è stato vissuto qui» ... ilsecoloxix.it