Crans-Montana sotto choc | il locale amato dai giovani diventato inferno
A Crans-Montana, il locale conosciuto come punto di ritrovo per i giovani, è stato teatro di un grave incidente. L’insegna di
Lettere rosse su sfondo nero: l'insegna di "Le Constellation" a Crans-Montana è appena visibile, incastonata ai piedi di una palazzina con balconi in legno e fiancheggiata da negozi di noleggio sci. Ciononostante, il bar è da anni un popolare punto di ritrovo per i giovani di questa lussuosa località alpina. Il bar-ristorante, gestito dal 2015 da una coppia francese, “è un'istituzione a Crans-Montana”, afferma il ventunenne Elliot Alvarez, residente di questa piccola cittadina del Vallese, nella Svizzera sud-occidentale, a 1.500 metri di altitudine. Ricordare il passato del locale evoca nostalgia ed emozione tra i camerieri e i turisti abituali, per i quali era indissolubilmente legato a questa località, considerata più adatta alle famiglie rispetto alla vicina Zermatt. 🔗 Leggi su Iltempo.it
