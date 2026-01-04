Il Massa si prepara a tornare in campo dopo la pausa, con l'obiettivo di migliorare la posizione in classifica. Martedì 6 gennaio alle 14.30 si disputano le prime partite di ritorno del campionato di Eccellenza, segnando l'inizio della seconda parte della stagione. Un momento importante per valutare i progressi e affrontare con determinazione le sfide future.

Dopo la sosta si torna in campo. Il campionato di Eccellenza propone per martedì 6 gennaio, alle 14.30, le gare della prima giornata di ritorno. Si entra subito nel vivo con sfide ad alta tensione. Nessun verdetto è già scritto. Massa Lombarda-Cava Ronco Forlì. Al ‘Dini e Salvalai’ il match è di cartello. I padroni di casa, quarti a quota 29 e reduci da 2 vittorie di fila, ospitano la terza forza del girone B, ovvero Il Cava Ronco che, in arrivo da 4 risultati utili consecutivi, viaggia a +2. Il Massa medita dunque il sorpasso. All’andata, i forlivesi vinsero 2-0 con reti di Stucchi e Salomone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Massa cerca il sorpasso

Leggi anche: Volley Serie D: sorpasso in classifica. Successo importante per Massa Carrara contro il Cignoni Gas

Leggi anche: Medolla Sf cerca il sorpasso in vetta con la Riese

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il Massa cerca il sorpasso.

Il Massa cerca il sorpasso - Sono punti pesanti per allontanare la zona playout quelli in palio al ‘Buscaroli’ di Conselice. msn.com