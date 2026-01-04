Il Massa cerca il sorpasso
Il Massa si prepara a tornare in campo dopo la pausa, con l'obiettivo di migliorare la posizione in classifica. Martedì 6 gennaio alle 14.30 si disputano le prime partite di ritorno del campionato di Eccellenza, segnando l'inizio della seconda parte della stagione. Un momento importante per valutare i progressi e affrontare con determinazione le sfide future.
Dopo la sosta si torna in campo. Il campionato di Eccellenza propone per martedì 6 gennaio, alle 14.30, le gare della prima giornata di ritorno. Si entra subito nel vivo con sfide ad alta tensione. Nessun verdetto è già scritto. Massa Lombarda-Cava Ronco Forlì. Al ‘Dini e Salvalai’ il match è di cartello. I padroni di casa, quarti a quota 29 e reduci da 2 vittorie di fila, ospitano la terza forza del girone B, ovvero Il Cava Ronco che, in arrivo da 4 risultati utili consecutivi, viaggia a +2. Il Massa medita dunque il sorpasso. All’andata, i forlivesi vinsero 2-0 con reti di Stucchi e Salomone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
