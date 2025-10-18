medolla sf cerca il sorpasso in vetta con la riese

Altro intenso sabato di anticipi per i dilettanti (ore 15) con 8 gare che riguardano squadre modenesi. In Promozione il Medolla San Felice, appena scavalcato dalla Sanmichelese in vetta, riceve la Riese per riprendersi il comando: nei biancoverdi squalificati Vanga e Saracino, infortunati Adusa, Franco (foto) e Bugneac, già in Coppa ha debuttato Trajkovic, nei reggiani out Fontanesi e Iemmi infortunati, Fall e Marastoni squalificati. Trasferta a San Martino in Rio per il Montombraro, frenato da un punto nelle ultime 3 gare: nei reggiani ko Acanfora e Sula, mentre Antonelli è al completo. In Prima "C" derby cittadino al "Morselli" fra una Modenese lanciata da 3 successi di fila e la Madonnina, in Prima "D" invece c’è Smile-Junior Finale, derby in zona playout. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

