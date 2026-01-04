Il gioco dove vincono tutti anche la ricerca | arriva l' estrazione della Lotteria Ior in occasione dell' Epifania

Da forlitoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 gennaio, l’Istituto Oncologico Romagnolo organizza l’estrazione della Lotteria IOR in occasione dell’Epifania. Un evento che unisce la possibilità di vincere premi e il sostegno alla ricerca contro il cancro. La lotteria rappresenta un’opportunità per contribuire alla lotta oncologica, coinvolgendo la comunità in un gesto di solidarietà e speranza. Un momento di condivisione e solidarietà che fa bene a tutti.

Sarà un’Epifania all’insegna della fortuna e della solidarietà quella programmata dall’Istituto oncologico romagnolo: il 6 gennaio, infatti, sarà il giorno fatidico dell’estrazione dei premi della grande Lotteria solidale, il gioco che sostiene la ricerca scientifica e la lotta contro il cancro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

il gioco dove vincono tutti anche la ricerca arriva l estrazione della lotteria ior in occasione dell epifania

© Forlitoday.it - Il gioco dove vincono tutti, anche la ricerca: arriva l'estrazione della Lotteria Ior in occasione dell'Epifania

Leggi anche: Il 6 gennaio al Montefiore l’estrazione della Lotteria Ior

Leggi anche: Il 6 gennaio l’Epifania di solidarietà dello Ior. “Una lotteria che aiuta la Romagna a combattere il cancro”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il gioco dove vincono tutti, anche la ricerca: arriva l'estrazione della Lotteria Ior in occasione dell'Epifania.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.